Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 21 0

Округление цен в чеках: как правильно подсчитать сумму

Округление цен в чеках: как правильно подсчитать сумму

В Украине все чаще возникают конфликты из-за округления сумм в чеках, введенного Нацбанком летом 2018 года. Журналисты решили выяснить, справедливо ли теперь считают сдачу, пишет Сегодня.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уточняет: округление призвано извлечь из обращения мелкие монеты. Их производство стоит дорого, а номинал невысок. Специалист отмечает, что округленные суммы высчитывают по математическому принципу.

“Всегда в математике так считается – если это 1,1 грн, то это 1 грн., а если 1,5-1,9 грн, то округление идет в большую сторону”, – объясняет Дорошенко.

При этом многие магазины суммы не округляют – просто предлагают клиентам забросить мелочь на дисконтную карту.

“Конечно, какой-то магазин может захотеть округлить в свою пользу, потому что это будет дополнительный доход. Но стоит ли оно того? Сколько они заработают? Одну сотую процента”, – считает Дорошенко.

А вот банки суммы не округляют, а потому при оплате картой разницы в чеке быть не должно.

Справка Finance.ua

  • Если цифра в чеке заканчивается на 5, 6, 7, 8 или 9 – округление идет в большую сторону.
По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина