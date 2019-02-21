Округление цен в чеках: как правильно подсчитать сумму

В Украине все чаще возникают конфликты из-за округления сумм в чеках, введенного Нацбанком летом 2018 года. Журналисты решили выяснить, справедливо ли теперь считают сдачу, пишет Сегодня.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уточняет: округление призвано извлечь из обращения мелкие монеты. Их производство стоит дорого, а номинал невысок. Специалист отмечает, что округленные суммы высчитывают по математическому принципу.

“Всегда в математике так считается – если это 1,1 грн, то это 1 грн., а если 1,5-1,9 грн, то округление идет в большую сторону”, – объясняет Дорошенко.

При этом многие магазины суммы не округляют – просто предлагают клиентам забросить мелочь на дисконтную карту.

“Конечно, какой-то магазин может захотеть округлить в свою пользу, потому что это будет дополнительный доход. Но стоит ли оно того? Сколько они заработают? Одну сотую процента”, – считает Дорошенко.

А вот банки суммы не округляют, а потому при оплате картой разницы в чеке быть не должно.

Справка Finance.ua