Округление цен в чеках: как правильно подсчитать сумму

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В Украине все чаще возникают конфликты из-за округления сумм в чеках, введенного Нацбанком летом 2018 года. Журналисты решили выяснить, справедливо ли теперь считают сдачу, пишет Сегодня.
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уточняет: округление призвано извлечь из обращения мелкие монеты. Их производство стоит дорого, а номинал невысок. Специалист отмечает, что округленные суммы высчитывают по математическому принципу.
“Всегда в математике так считается – если это 1,1 грн, то это 1 грн., а если 1,5-1,9 грн, то округление идет в большую сторону”, – объясняет Дорошенко.
При этом многие магазины суммы не округляют – просто предлагают клиентам забросить мелочь на дисконтную карту.
“Конечно, какой-то магазин может захотеть округлить в свою пользу, потому что это будет дополнительный доход. Но стоит ли оно того? Сколько они заработают? Одну сотую процента”, – считает Дорошенко.
А вот банки суммы не округляют, а потому при оплате картой разницы в чеке быть не должно.
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