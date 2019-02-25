Сколько квартир введено в эксплуатацию в 2018 году

За прошлый год в Украине введено в эксплуатацию более 100 тысяч квартир, средняя площадь одной квартиры составила 84,2 кв. м.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, всего по итогам прошлого года в Украине принято в эксплуатацию 103,141 тысячи новых квартир.

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“За прошлый год в Украине было введено в эксплуатацию почти 8,7 млн кв. м жилья. Это более 100 тысяч новых квартир”, – сказал он.

Согласно статистическим данным, больше всего квартир было принято в эксплуатацию в городах – 5,6 млн кв. м (65%), в сельской местности – не более 3 млн кв. м жилья (35%).

При этом большая часть квартир принята в эксплуатацию в многоквартирных (51%), немногим меньше – в одноквартирных домах (48,9%) и всего 0,1% – в общежитиях.

Количество принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов за прошлый год увеличилась на 15,3%, если сравнивать с 2017 годом.

Как напомнил Парцхаладзе, в прошлом году был принят ряд важных государственных строительных норм. Например, по градостроительству, проектированию школ, детсадов, улиц и дорог, инклюзивности зданий и сооружений, общественных зданий, освещению. Кроме того, были внесены изменения в действующие строительные нормы в отношении жилых домов, автостоянок, предприятий торговли, гостиниц и т.д.

В 2019 году запланировано пересмотреть еще ряд ключевых норм по проектированию жилых и высотных домов, учреждений культуры и досуга, дорог общего пользования и пр.