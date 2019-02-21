Партии в Верховной Раде потратили на себя рекордную сумму

В 2018 году парламентские партии потратили на свою деятельность рекордные 727 млн грн. Из них 513 миллионов расходов — это деньги, полученные из бюджета Украины. Такую информацию опубликовала Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины».

Все данные о полученных средствах были получены из отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошедший год.

Согласно этим отчетам, больше всего потратили партии «Батькивщина» (188 млн грн), «Народный Фронт» (133 млн грн), Блок Петра Порошенко «Солидарность» (130 млн грн) и «Самопомощь» (124 млн грн). Радикальная партия Олега Ляшко израсходовала 93 млн грн, а «Оппозиционный блок» — 56 миллионов.

Больше всего денег у парламентариев ушло на маркетинг. Реклама предвыборных обещаний потянула на 293 млн грн, то есть 40% от всех расходов. Из этой суммы 180 миллионов ушло на рекламу партий на телевидении.