Канадцы выпустят трехколесного «убийцу» Tesla

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Канадская компания Electra Meccanica открыла в Китае свой первый завод по производству одноместных бюджетных электромобилей Zongshen. Трехколесный «SOLO EV» (Electra Meccanica Solo) сможет проехать на одном заряде батареи 160 км., а зарядить его можно будет от домашней розетки меньше чем за шесть часов.
Такая машина-мотоцикл будет разгоняться до 132 км/час. И кроме удобных для города габаритов сможет похвастаться и очень приятной ценой – купить новинку можно будет всего за $15 тыс. Для сравнения, самый дешевый электромобиль Tesla обойдется покупателю в $42,2 тыс.
Компания уже к концу марта планирует выпустить первую партию в 50 трехколесных автомобилей. А до конца 2019-го с ее конвейеров сойдут 5 тыс. SOLO EV. Любопытно, что уже в ноябре количество предварительных заказов от будущих покупателей на эту новинку превысило 64 тыс. единиц, общая стоимость которых составит $2,4 млрд.
Первый дилерский центр компания Electra Meccanica открыла в Лос-Анджелесе в 2018 году. С рыночной капитализацией всего на $126 млн., акции компании сейчас весьма популярны на NASDAQ. Хотя и не отличаются ценовой стабильностью: за минувший год они вырастали до $8,25 и опускались до $0,9.
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