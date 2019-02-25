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Спецразрешения на недра можно будет получить только через электронные торги - Кирилюк

Спецразрешения на недра можно будет получить только через электронные торги - Кирилюк

Специальные разрешения на пользование недрами до 1 декабря 2019 года можно будет получить только через электронные торги.

Об этом сказал и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

“Мы запустили систему электронных торгов. С 1 января 2019 года по 1 декабря только электронные торги будут предоставлять возможность получить спецразрешения. Отменены пункты апробаций для углеводородов – теперь нельзя будет получить специальное разрешение на основании геологической оценки. Мы отменили плату за продление спецразрешений, обеспечили прозрачность работы службы, упростили распоряжение геологической информацией”, – рассказал Кирилюк.

Он отметил, что за 2 года Госгеонедра выполнили 90% задач плана мероприятий по реализации концепции развития газодобывающей отрасли до 2020 года.

“Мы усовершенствовали правила доступа к недрам”, – подчеркнул Кирилюк.

По его словам, Госгеонедра уже подготовили 17 нефтегазовых участков с прогнозируемыми ресурсами более чем 92 млрд кубометров газа и 16 млн тонн нефти.

“Стартовая цена лотов составляет от 5 до 500 млн грн. В год можно добывать от 2 до 5 млрд кубометров газа. Первый аукцион должен состояться через неделю, 6 марта. Выставлены 10 нефтегазовых участков. Второй аукцион состоится 29 апреля. Выставлены 7 нефтегазовых участков. на согласовании с Минприроды еще 9 участков”, – добавил Кирилюк.

По материалам УКРИНФОРМ
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