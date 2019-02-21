"Минималка" в Украине должна возрасти вдвое

Минимальная зарплата в Украине должна возрасти с нынешних 150 долларов до 300 долларов. Это является задачей Кабинета Министров, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

“Наша задача – увеличить минимальную зарплату вдвое, чтобы она была в стране 300 долларов, и мы можем к этому прийти”, – сказал Гройсман.

Ранее премьер-министр отмечал, что “минималка” в Украине за последние три года уже выросла в три раза – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. При этом Гройсман уточнил, что рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики.

Справка Finance.ua

С 1 января, согласно главной смете страны, по сравнению с предыдущими цифрами – 3723 грн – минимальная плата выросла на 450 грн.