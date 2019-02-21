"Минималка" в Украине должна возрасти вдвое

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Минимальная зарплата в Украине должна возрасти с нынешних 150 долларов до 300 долларов. Это является задачей Кабинета Министров, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.
“Наша задача – увеличить минимальную зарплату вдвое, чтобы она была в стране 300 долларов, и мы можем к этому прийти”, – сказал Гройсман.
Ранее премьер-министр отмечал, что “минималка” в Украине за последние три года уже выросла в три раза – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. При этом Гройсман уточнил, что рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики.
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