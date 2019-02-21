Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 145 0

"Минималка" в Украине должна возрасти вдвое

"Минималка" в Украине должна возрасти вдвое

Минимальная зарплата в Украине должна возрасти с нынешних 150 долларов до 300 долларов. Это является задачей Кабинета Министров, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

“Наша задача – увеличить минимальную зарплату вдвое, чтобы она была в стране 300 долларов, и мы можем к этому прийти”, – сказал Гройсман.

Ранее премьер-министр отмечал, что “минималка” в Украине за последние три года уже выросла в три раза – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. При этом Гройсман уточнил, что рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики.

Справка Finance.ua

  • С 1 января, согласно главной смете страны, по сравнению с предыдущими цифрами – 3723 грн – минимальная плата выросла на 450 грн.
  • 4173 грн в месяц или более 25 грн (25,13) в почасовом размере – такова отныне минимальная заработная плата в Украине.
По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина