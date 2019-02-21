В Украине успешно работает важная для валютного рынка система торгов Matching

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В Украине появилась важная для рынка система торгов Matching, с помощью которой изменилась транспарентность рынка. Система позволяет онлайн узнать, какой курс доллара к гривне.
Об этом сообщил Сергей Пономаренко, Директор Департамента открытых рынков НБУ.
«Важным для украинского рынка является появление системы Matching. При помощи этой системы участники рынка могут увидеть объемы покупки валюты», – отмечает Пономаренко.
Нацбанк уже использует эту систему торгов для интервенций на валютном рынке.
«Наша стратегия – участвовать в торгах, когда есть наибольшие объемы торгов (с 10 до часу дня) и чтобы это не влияло на общий объем торгов. Эта система анонимна, защищена от возможностей коррупции. Такой формат в корне изменит украинский валютный рынок», – утверждает он.
Кроме того, Нацбанк увеличил объем покупки с 10 млн грн до 15 млн.
«Мы даем рынку торговать более свободно, но курс все равно существенно плавает» – добавляет эксперт.
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