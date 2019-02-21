За 2 недели февраля украинцы вывели за границу более 3 миллионов евро

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С 7 по 20 февраля украинцы вывели за рубеж с использованием е-лимитов 3,09 млн евро.
Об этом на Украинском Валютном Форуме сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
По его словам, почти 2,5 миллиона евро физлица разместили на счетах в иностранных банках. Другие инвестиции за границу превысили 628 тысяч евро.
С 7 февраля вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях». С этой даты максимальная сумма, которую украинцы могут инвестировать за рубеж, выросла с 50 тыс. долларов до 50 тыс. евро в год.
Сама процедура инвестирования стала проще. Граждане, которые хотят инвестировать за рубеж, больше не должны получать индивидуальные лицензии НБУ. Теперь такие операции банки просто регистрируют в системе «Е-лимиты». В ней консолидируется вся информация о валютных операциях резидентов, независимо от банка.
По данным Приватбанка, 56% е-лимитов на вывоз валюты клиенты банка получают для размещения средств на банковском счете за рубежом. Еще 41% лицензий — для покупки ценных бумаг ведущих мировых компаний, 1% — на другие цели.
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