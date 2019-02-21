Intel прекращает партнерство с китайцами в сфере разработки и распространения модемов 5G

В ходе одного из выступлений главы программы Intel 5G Strategy and Program Office Робера Топола (Robert Topol) в Барселоне на MWC 2019 было заявлено, что американская компания и её китайский партнёр компания Unisoc (ранее ― Spreadtrum Communications) решили прекратить партнёрские отношения в сфере разработки и распространения модемов сотовой связи поколения 5G. О сотрудничестве с «безграничными перспективами» Intel и Unisoc объявили примерно год назад на конгрессе MWC 2018 в той же Барселоне. Чернила на договоре высохли меньше года назад. Что же произошло, что заставило компании расстаться?

По словам официального представителя Intel, компании просто решили, что им это больше не нужно. Комментарии от Unisoc источнику получить не удалось. Зато отыскались многочисленные эксперты, которые точно знают, что произошло. В общем случае все сходятся на том, что виновата эскалация тарифного конфликта между США и Китаем. Второй аргумент, что китайцы могут украсть технологии производства новейших 5G модемов компании Intel и негоже им в этом помогать. Третий аргумент, проект сотрудничества с компанией Spreadtrum ― это детище бывшего генерального директора Intel Брайана Кржанича. Нет Кржанича, нет проекта.