В Украине за год были запущены 163 солнечные электростанции

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В 2018 году в Украине появились 163 солнечные электростанции (СЭС), что является рекордом по темпам установки новых мощностей, которые генерируют “зеленую” электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
По информации ведомства, мощность всех введенных в прошлом году СЭС суммарно составляет около 850 МВт, что почти в 3 раза больше, чем за весь 2017 год. В частности, в 2018 году были введены в эксплуатацию 163 СЭС общей мощностью 645,6 МВт, 10 ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 67,7 МВт. Кроме того, были введены 4440 СЭС частных домохозяйств общей мощностью 106 МВт.
С начала 2015 года мощность объектов возобновляемой электроэнергетики (без учета временно оккупированной территории АР Крым), которым установлен “зеленый” тариф, увеличилось на 1300 МВт. И если в 2015 году было введено 32 МВт, то уже в 2016 — более 130 МВт, в 2017 — почти 300 МВт, а в 2018 году почти в 3 раза больше, чем за весь 2017 год — почти 850 МВт.
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