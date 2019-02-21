Коммунальщики готовятся к росту цен на газ – согласовывают тарифы

Весной украинцам поднимут цены на газ. В целом в ближайший год голубое топливо для потребителей подорожает примерно на 45%. По словам экспертов, это неминуемо приведет в начале к росту тарифов на услуги ЖКХ, а затем обернется повальными неплатежами.

На днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что вынужден был поднять цену на газ для населения в конце 2018 года, дабы избежать дефолта. Очередное «спасение украинцев» в виде повышения цены газа намечено правительством на 1 мая 2019 года, хотя со стороны власти это и не афишируется, в связи с предстоящими выборами. Но несмотря на то, что большая часть украинцев еще пребывает в неведении относительно грядущего повышения тарифов, коммунальщики уже полным ходом готовятся к нему.

«Это повышение цен на газ, но получается, что тариф поднимут все газовые генерации. Что повлечет далее подъем цен на электроэнергию для всех», — рассказал UBR.ua советник замглавы КГГА по вопросам ЖКХ Алексей Тихонов.

Коммунальщики согласовывают тарифы

Например, КП «Киевтеплоэнерго» уже подало на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложение о пересмотре тарифов на отпуск электрической и тепловой энергии на ТЭЦ с 1 мая этого года. Согласно протоколу от 15 февраля 2019 года, Киевтеплоэнерго планирует повышение тарифов на отопление на 18,75%, а на свет – на 31,24%. Проект тарифов единогласно поддержан всеми участниками заседания, подписан заместителем главы КМДА Пантелеевым и направлен в НКРЭКУ.

Стоит отметить, что это не окончательный тариф для потребителей, а лишь цена производства, которая в итоге и ляжет в основу потяжелевших весенних платежек. Это предложение будет рассматриваться регулятором в соответствии с регламентом. Как рассказали нам в самом Киевтеплоэнерго, пока только прошли открытые обсуждения тарифа. И до утверждения новых ценников соответствующим постановлением НКРЭКУ, люди будут платить по действующим тарифам.

«Конечный результат – постановление НКРЭКУ об установлении тарифов киевских ТЭЦ с 1 мая 2019-го. Речь пока идет о тарифах на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ. Это не конечный тариф для потребителей и нельзя говорить, что для потребителей он вырастет прямо пропорционально. Когда именно будут рассчитываться тарифы для потребителей и на какой процент они будут отличаться от действующих – в настоящее время неизвестно», — отметили в Киевтеплоэнерго.

Тепло подорожает на четверть

С 1 мая 2019 года ожидается повышение цены газа для населения, ориентировочно с 8 550 до 9 850 грн. (с транспортировкой и НДС), а поскольку в структуре производства тепловой энергии газ занимает около 70%, соответственно предприятия теплокоммунэнерго подают документы на пересчет тарифов.

«В ближайшее время все производители тепла и горячей воды Украины также опубликуют свои проекты тарифов и будут согласовывать их с местными властями и НКРЭКУ. Если в ближайшие месяц-два, правительство Украины не пересмотрит условия сотрудничества с МВФ и не изменит план повышения цен на газ, во втором полугодии нас ожидает рост платежек еще минимум на 20%, а в начале 2020 года еще на 25%», — заметил в беседе с UBR.ua ведущий аналитик ОО «Общественный аудит» Тарас Галайда.

Свое не упустят

Рост тарифов по электричеству и теплу связан с ростом цен на основные составляющие – собственно газ, водоснабжение и электричество, говорят эксперты. Таким образом, предприятия теплокоммунэнерго заблаговременно готовятся к грядущему повышению. Причем запрошенные у НКРЭКУ тарифы учитывают также и понесенные теплокоммунэнерго убытки в период с ноября по декабрь 2018-го. В этот период коммунальщики уже покупали газ по новой цене, а услуги населению предоставляли еще по старым расценкам.

«Мы имеем стабильный рост цен на энергоносители в последнее время и это, я думаю, плановые мероприятия для поддержания хозяйственной деятельности предприятия. Когда именно будут пересматриваться тарифы для потребителей и на какой процент они будут отличаться от действующих, пока не ясно. Не исключено, что это станет известно ближе к концу лета, когда будут приняты новые цены на электроэнергию. Пока на платежки это никак не повлияет, но в случае формирования новых тарифов для населения, цена 1 гКа может вырасти к осени как минимум на 10-12%», — подметил в разговоре с UBR.ua Председатель комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко.

По словам экспертов, подобные действия, в совокупности со сжатием программы субсидий, неминуемо приведут к катастрофическому росту долгов, которые к концу года могут достигнуть 100 млрд. грн.

Денис Вергун