Крупнейшую крымскую винодельческую компанию приватизируют

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Крымский винодельный завод «Массандра» могут приватизировать.
Об этом сообщил «спикер госсовета» Крыма Владимир Константинов. Аргументировал он это решение необходимостью модернизации производства, высокой конкуренцией в винодельческой отрасли и потребностью предприятия в инвестициях. Но о вероятной стоимости винодельни он не сказал ровно ничего.
После аннексии в марте 2014 года наиболее ценные виноградники и заводы «Массандра», «Магарач» и «Новый Свет» были национализированы, а из-за последовавших санкций в отношении России их экспортные возможности существенно сузились.
Виноградники Массандры расположены вдоль 180 километров крымского побережья. Некоторые эксперты оценивают стоимость этой земли на уровне самых дорогих участков на Лазурном берегу. Общие производственные мощности «Массандры» оценивают в 10 млн. бутылок вина в год.
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