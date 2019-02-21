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Киев остается лидером по темпам строительства

Киев остается лидером по темпам строительства

С начала года в Киеве выполнено строительных работ на сумму 1,38 млрд грн. Это самый большой показатель в разрезе регионов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Вслед за столицей больше всего строительных работ выполнено в Днепропетровской области (978,7 млн грн), Харьковской области (770,6 млн грн).

В целом, по итогам января 2019 года, строительные предприятия уже выполнили работы на 6,5 млрд грн.

По материалам УНН
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