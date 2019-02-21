Путешественнику на заметку: о чаевых в разных странах

В одних странах давать чаевые – привычное явление. А в других вы можете оказаться в неловкой ситуации. На вас даже могут обидеться, правда, вида не подадут.

Австрийская газета Heute дала рекомендации относительно соблюдения этой нормы этикета.

В большинстве стран Азии чаевые не приняты. В Японии хорошее обслуживание считается само собой разумеющимся и не требует дополнительного вознаграждения. И если вы поступите с японцем столь бестактно, это может его оскорбить. При этом он будет вам мило улыбаться – из вежливости. Улыбка – их норма этикета.

В Норвегии, Дании и Финляндии сверх счета давать не стоит, поскольку старания обслуживающего персонала уже включены. Если хотите, можете округлить сумму, за это никто не обидится.

Среди скандинавских стран особняком стоит Швеция, так как там чаевые традиционно составляют около 10% к счету.

А если планируете поездку в другие страны Европы и Северной Африки или Австралию, Новую Зеландию и Объединенные Арабские Эмираты, смело накидывайте процентов 10-15 процентов, не промахнетесь.

Итак, ни в коем случае не предлагайте дополнительное вознаграждение в Китае, Малайзии, Вьетнаме, Дании, Финляндии.

10 процентов к счету накиньте в Германии, Великобритании, Ирландии, Польше, Швеции, Испании, Италии, Египте, Марокко, Тунисе, ОАЭ, Австралии, Новой Зеландии.

Около 10-15% чаевые следует давать во Франции, Таиланде, Австрии и Греции.

Дороже всего вам обойдется обслуживание в США и Канаде – плюс 15-20 процентов.