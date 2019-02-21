В Испании строят первый в Европе «умный» город

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Первый в Европе “умный” город под названием Elysium City с нуля строят в Испании.
Об этом пишет Lonely Planet.
В нем будут как жилые помещения, так и туристические объекты (все здания будут использовать энергию Солнца). В частности, железнодорожная станция, тематический парк в стиле Disney, футбольный стадион на 40 000 мест, несколько курортов и многое другое. А также по всему Elysium City будет доступен бесплатный Wi-Fi.
По замыслу разработчиков, Elysium City будет отвечать целям ООН в сфере устойчивого развития. Среди них – чистая энергия, ответственное потребление, качественное образование и гендерное равенство. «Умный» город построят в два этапа неподалеку от города Кастильбланко в автономии Эстремадура на юго-западе Испании. Первый этап, который завершится в 2023 году, предусматривает возведение четырех отелей с казино, аквапарка и тематического парка в стиле Disney, скоростной железной дороги, нескольких ресторанов, торгово-развлекательных центров, поля для гольфа, стадиона и городских служб.
В общем в Elysium City будет до двух тысяч жилых объектов. В этих кварталах обустроят зеленые зоны с велосипедными дорожками и тропами здоровья, оснастят интеллектуальной уличной инфраструктурой на солнечных панелях, «умным» уличным освещением и цифровыми автобусными остановками. На втором этапе строительства, который завершится в 2028 году, в городе появятся новые роскошные отели, центр верховой езды и гоночная трасса «Формулы-1».
Также по всему городу будут установлены «умные» киоски с расписанием общественного транспорта, прогнозом погоды и различными предупреждениями. В течение первого года работы город рассчитывает привлечь 4,5 миллиона посетителей.
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