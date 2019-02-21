"Укргазбанк" продал бизнес-центр в Киеве за 180 миллионов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственный “Укргазбанк” продал через OpenMarket бизнес-центр в Киеве на улице Большая Васильковская за 182,163 миллиона гривен.
Об этом говорится в данных системы СЕТАМ.
На продажу были выставлены: здание главного производственного комплекса площадью 2824,2 кв. м, нежилое здание площадью 920,2 кв. м, производственный комплекс флигеля площадью 379,4 кв. м и земельный участок.
Целевое назначение: для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры.
Ранее в здании находилась областная дирекция “Укргазбанка”. Стартовая цена бизнес-центра составляла 181,257 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 20711 12
Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 17%10 ч. назад - 308 8
Xiaomi Mi 9 отрывают с руками12 ч. назад - 7402 8
Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплатВчера, 14:00 - 2157 8
Стали известны самые высокие зарплаты в Кабмине и Раде7 ч. назад - 1434 7
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 20711 12
Xiaomi Mi 9 отрывают с руками12 ч. назад - 7402 8
Украинцев стали чаще не пускать в страны ЕС: главные причины8 ч. назад - 2971
Когда водителей начнут штрафовать инспекторы по парковкеВчера, 17:00 - 1814
Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн5 ч. назад - 1437
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Вчера, 14:10 - 389
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 623 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1265
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4065 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2291 2