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Украинскую платежную систему лишили лицензии

Украинскую платежную систему лишили лицензии

Национальный банк принял решение аннулировать лицензию на перевод средств без открытия счета «Первой украинской платежной системе».

Об этом пресс-служба ведомства сообщила 25 февраля на своем сайте, пояснив, что об этом чиновников попросила сама компания.

Следует отметить, что «первая» платежная система на деле таковой вовсе не является. Разрешение отправлять переводы частных клиентов в гривне без открытия счета она получила в сентябре 2014 года. К тому времени в соответствующем реестре НБУ значились уже 13 компаний.

Да и особой славы на платежном рынке компания не снискала. Участники рынка предположили, что после не слишком успешных попыток наладить бизнес по приему платежей от населения за коммунальные и прочие услуги в сети интернет, компания долгое время искала инвесторов и даже пробовала продать лицензию. Однако запросила негуманный ценник и так и не смогла найти покупателей. Вместе с тем, по общему правилу НБУ имеет право отозвать лицензию на перевод без открытия счета у любой организации, которая более 6 месяцев не осуществляет деятельности.

Напомним, в последний раз НБУ отзывал аналогичное разрешение в июне 2018 года. Тогда, правда, лицензии лишили крупного игрока рынка «ОМП-103» (торговая марка Tyme). Причиной стали документально подтвержденные сведения о нарушении законодательства Украины. Как поясняли участники рынка, компания осуществляла денежные переводы в Россию через дружественные платежные организации стран ближнего зарубежья.

По материалам УБР
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