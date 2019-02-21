Украинскую платежную систему лишили лицензии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Национальный банк принял решение аннулировать лицензию на перевод средств без открытия счета «Первой украинской платежной системе».
Об этом пресс-служба ведомства сообщила 25 февраля на своем сайте, пояснив, что об этом чиновников попросила сама компания.
Следует отметить, что «первая» платежная система на деле таковой вовсе не является. Разрешение отправлять переводы частных клиентов в гривне без открытия счета она получила в сентябре 2014 года. К тому времени в соответствующем реестре НБУ значились уже 13 компаний.
Да и особой славы на платежном рынке компания не снискала. Участники рынка предположили, что после не слишком успешных попыток наладить бизнес по приему платежей от населения за коммунальные и прочие услуги в сети интернет, компания долгое время искала инвесторов и даже пробовала продать лицензию. Однако запросила негуманный ценник и так и не смогла найти покупателей. Вместе с тем, по общему правилу НБУ имеет право отозвать лицензию на перевод без открытия счета у любой организации, которая более 6 месяцев не осуществляет деятельности.
Напомним, в последний раз НБУ отзывал аналогичное разрешение в июне 2018 года. Тогда, правда, лицензии лишили крупного игрока рынка «ОМП-103» (торговая марка Tyme). Причиной стали документально подтвержденные сведения о нарушении законодательства Украины. Как поясняли участники рынка, компания осуществляла денежные переводы в Россию через дружественные платежные организации стран ближнего зарубежья.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 20754 12
Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 17%10 ч. назад - 308 8
Xiaomi Mi 9 отрывают с руками12 ч. назад - 7502 8
Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплатВчера, 14:00 - 2157 8
Стали известны самые высокие зарплаты в Кабмине и Раде7 ч. назад - 1448 7
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 20754 12
Xiaomi Mi 9 отрывают с руками12 ч. назад - 7502 8
Украинцев стали чаще не пускать в страны ЕС: главные причины8 ч. назад - 2973
Когда водителей начнут штрафовать инспекторы по парковкеВчера, 17:00 - 1814
Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн5 ч. назад - 1463
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Вчера, 14:10 - 392
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 623 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1267
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4068 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2293 2