Минрегион разрешил проектировать детские площадки на крышах небольших зданий

В новых изменениях к государственным строительным нормам (ДБН) ведена возможность размещать детские площадки на кровлях полуподземных и наземных сооружений.

Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас в крупных городах самая большая проблема районов – это плотная застройка и нехватка места для детских садов и площадок.

Парцхаладзе говорит о том, что нужно использовать передовой опыт и альтернативы, которые успешно работают за рубежом. В качестве примера он привел детские площадки в Германии, Дании, Финляндии, США, Канаде, Японии.

Когда норма вступила в действие – с 1 октября 2018 года.

Условия размещения: обязательное соблюдение безопасной эксплуатации площадки:

оборудование ее парапетом,

оборудование защитным ограждением высотой 2 м,

возможностью безбарьерного доступа с помощью лифта или пандуса.

обеспечение отвода дождевых и талых вод.

Что запрещено на таких площадках:

размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной и сотовой связи.

Высота размещения такой площадки не должна быть более 15 м (но не более 3 этажей).

Справка Finance.ua

Государственные строительные нормы ( ГСН ) – обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.