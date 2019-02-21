НБУ реализовал населению 32 тыс. шт. инвестиционных монет

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Самым большим спросом пользуются серебряные монеты, что объясняется их меньшей по сравнению с золотыми ценой.
С момента выпуска в оборот инвестиционные монеты пользуются значительным спросом. Политика Национального банка Украины направлена на дальнейшее развитие рынка инвестиционных монет Украины. В частности, в 2018 г. Национальным банком Украины реализовано населению приблизительно 32 тыс. шт. инвестиционных монет на общую сумму 110,3 млн грн, в том числе из золота — 6,5 тыс. шт., из серебра — 25,5 тыс. шт.
Приведенные данные иллюстрируют популярность украинских инвестиционных монет и свидетельствуют, что самым большим спросом пользуются серебряные монеты, что объясняется их меньшей по сравнению с золотыми ценой и, соответственно, большей доступностью для людей с разным уровнем доходов.
По его словам, в 2018 г. Национальный банк выкупил у населения 240 инвестиционных монет Украины. Это лишь 0,75% от общего количества реализованных в прошлом году инвестиционных монет, что подтверждает спрос граждан на данную продукцию и ее инвестиционный характер. Кроме того, инвестиционные монеты Украины реализуются за границу и участвуют в международной программе “15 лучших инвестиционных монет мира”.
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