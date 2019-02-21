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В прошлом году здания Рады дезинфицировали за 6 тыс. грн

В прошлом году здания Рады дезинфицировали за 6 тыс. грн

В прошлом году в зданиях Верховной Рады Украины провели мероприятия по дезинфекции и дератизации на 6000 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Управление административными зданиями Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины в 2018 году согласно договору, заключенному с подрядной организацией, провели мероприятия по дезинфекции и дератизации в административных зданиях Верховной Рады Украины. Расходы на эти цели составили 5999 грн 97 копеек.

В то же время, по данным пресс-службы, материального ущерба, причиненного вредителями в административных зданиях Верховной Рады Украины, не зафиксировано.

Напомним, осенью прошлого года реставрация купола Верховной Рады, который не ремонтировали 45 лет, была завершена досрочно. Эти работы стоили 6,7 млн гривен.

По материалам УНН
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