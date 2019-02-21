Samsung представила новые смартфоны-середнячки

Компания Samsung в рамках выставки MWC 2019 в Барселоне представила первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения – модели Galaxy A30 и Galaxy A50.

Новые смартфоны выделяются качественными экранами Super AMOLED типа Infinity-U с соответствующим по форме вырезом под фронтальную камеру, емкими аккумуляторами, багатомодульними камерами и дизайном 3D Glasstic — так производитель называет изготовленные из глянцевого пластика, имитирующего стекло, корпуса. Экраны у обеих новинок одинаковые — панель Super AMOLED типа Infinity-U диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080х2340 пикселей. Емкость аккумулятора тоже идентична — 4000 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка. Отличия кроются в платформах, объемах памяти, наборе камер и еще нескольких моментах.

Основана на более продуктивной 10-нанометровой SoC Samsung Exynos 7 Series 9610 с восьмиядерным CPU (четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A73 с частотой 2,3 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A53) и GPU Mali-G72. Основой Galaxy A30 стала SoC Exynos 7885, процессорная часть которой представлена двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A73 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A53. Модель Galaxy A30 будет доступна в версиях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, а Galaxy A50 — 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. В обоих случаях имеется слот MicroSD, поддерживающий карты объемом до 512 ГБ.