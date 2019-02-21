Samsung представила новые смартфоны-середнячки

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Samsung в рамках выставки MWC 2019 в Барселоне представила первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения – модели Galaxy A30 и Galaxy A50.
Новые смартфоны выделяются качественными экранами Super AMOLED типа Infinity-U с соответствующим по форме вырезом под фронтальную камеру, емкими аккумуляторами, багатомодульними камерами и дизайном 3D Glasstic — так производитель называет изготовленные из глянцевого пластика, имитирующего стекло, корпуса. Экраны у обеих новинок одинаковые — панель Super AMOLED типа Infinity-U диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080х2340 пикселей. Емкость аккумулятора тоже идентична — 4000 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка. Отличия кроются в платформах, объемах памяти, наборе камер и еще нескольких моментах.
Основана на более продуктивной 10-нанометровой SoC Samsung Exynos 7 Series 9610 с восьмиядерным CPU (четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A73 с частотой 2,3 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A53) и GPU Mali-G72. Основой Galaxy A30 стала SoC Exynos 7885, процессорная часть которой представлена двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A73 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A53. Модель Galaxy A30 будет доступна в версиях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, а Galaxy A50 — 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. В обоих случаях имеется слот MicroSD, поддерживающий карты объемом до 512 ГБ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Xiaomi Mi 9 отрывают с рукамиВчера, 04:00 - 15293 15
Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 17%Вчера, 06:00 - 496 9
Стали известны самые высокие зарплаты в Кабмине и РадеВчера, 09:15 - 2346 7
В прошлом году здания Рады дезинфицировали за 6 тыс. грнВчера, 13:40 - 300 6
В Кабмине объяснили, почему пенсии повышают сейчасВчера, 12:00 - 1665 6
Xiaomi Mi 9 отрывают с рукамиВчера, 04:00 - 15293 15
Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млнВчера, 10:45 - 4628
Украинцев стали чаще не пускать в страны ЕС: главные причиныВчера, 08:00 - 3322
Стали известны самые высокие зарплаты в Кабмине и РадеВчера, 09:15 - 2346 7
«ПриватБанк» закрывает сервис iPayВчера, 15:00 - 2279 2
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Позавчера, 14:10 - 472
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 663 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1312
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4200 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2335 2