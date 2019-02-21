Создана карта памяти объемом в 1 ТБ

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На международной выставке Mobile World Congress 2019, которая сейчас проходит в Барселоне, бренды Micron и SanDisk представили революционные карты памяти формата формата microSD. Особенность новинок в том, что они обладают рекордной емкостью для хранилищ данного формата – 1 терабайт.
Ранее максимальная емкость для microSD составляла не боле 512 ГБ.
Скоростные характеристики этих карт памяти тоже внушительные для данного типа носителя. Производитель Micron заявляет о достижении скорости чтения до 100 МБ/с, а записи – до 95 МБ/с. В свою очередь SanDisk пожертвовал скоростью записи (до 90 МБ/с), чтобы обеспечить максимальную скорость чтения – до 160 Мб/с.
Цена на такие карты пока достаточно высока. Цена модели SanDisk емкостью 1 ТБ заявлена на уровне 449,99 долларов. Производитель предлагает также модель на 512 ГБ стоимостью 199 долларов. Micron цены не раскрывает. Обе новинки поступят на мировой рынок во втором квартале 2019 года.
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