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Создана карта памяти объемом в 1 ТБ

Создана карта памяти объемом в 1 ТБ

На международной выставке Mobile World Congress 2019, которая сейчас проходит в Барселоне, бренды Micron и SanDisk представили революционные карты памяти формата формата microSD. Особенность новинок в том, что они обладают рекордной емкостью для хранилищ данного формата – 1 терабайт.

Ранее максимальная емкость для microSD составляла не боле 512 ГБ.

Скоростные характеристики этих карт памяти тоже внушительные для данного типа носителя. Производитель Micron заявляет о достижении скорости чтения до 100 МБ/с, а записи – до 95 МБ/с. В свою очередь SanDisk пожертвовал скоростью записи (до 90 МБ/с), чтобы обеспечить максимальную скорость чтения – до 160 Мб/с.

Цена на такие карты пока достаточно высока. Цена модели SanDisk емкостью 1 ТБ заявлена на уровне 449,99 долларов. Производитель предлагает также модель на 512 ГБ стоимостью 199 долларов. Micron цены не раскрывает. Обе новинки поступят на мировой рынок во втором квартале 2019 года.

По материалам Сегодня
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