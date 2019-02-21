Toyota тестирует услугу совместного использования авто

Две ведущие японские компании Toyota и Softbank планируют начать предлагать услугу совместного использования транспортных средств (райдшеринга) по запросу пользователя.

Об этом сообщает NHK World.

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“Совместное предприятие называется Monet Technologies. В пробном порядке предоставление новой услуги начнется во вторник”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в испытании, которое продлится один месяц, принимают участие 80 человек, работающих в Токио. Они будут использовать приложение для смартфонов, которое позволит заказывать поездки, необходимые в повседневной жизни.

Каждым автомобилем в поездках будут совместно пользоваться группы до четырех человек.

Результаты работы системы в пробном режиме будут использованы для разработки программы, которая использует искусственный интеллект и будет обеспечивать максимально эффективную подачу машин. Исследователи также намерены выяснить, в каких особых характеристиках заинтересованы пользователи.