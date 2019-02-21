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BMW насчитали штраф в рамках "дизельгейта"

BMW насчитали штраф в рамках "дизельгейта"

Немецкий автоконцерн BMW должен заплатить штраф из-за установки на автомобили некорректного программного обеспечения по очистке выхлопных газов.

Такое решение в понедельник вынесла прокуратура Мюнхена, где находится штаб-квартира производителя, сообщает местное издание Abend Zeitung.

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«Прокуратура 25 февраля оштрафовала (концерн) на 8,5 миллиона евро за «административное правонарушение, вызванное небрежным исполнением служебных обязанностей». BMW согласился со штрафом», – говорится в сообщении.

В то же время по выводам обвинения в основе проверки, проводившейся с начала 2018 года, намеренных манипуляций с выхлопными газами допущено не было, речь идет о нарушении стандарта качества.

Предполагалось, что автопроизводитель манипулировал ПО на модельных сериях M550xd и 750xd. Однако расследование не выявило доказательств того, что в автомобилях намеренно были установлены соответствующие устройства. Однако, производителю придется заплатить штраф, поскольку на транспортных средствах, о которых идет речь, были установлены данные для управления двигателем других серий BMW. В результате двигатели выбрасывали слишком много оксида азота. Таких «некондиционных» автомобилей насчитывается 7965 по всему миру. Они в прошлом году были отозваны.

По материалам УКРИНФОРМ
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