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Рекрутеры посоветовали, когда не стоит менять работу

Рекрутеры посоветовали, когда не стоит менять работу

Более 40% украинских работников ежедневно думают об увольнении, свидетельствуют данные исследования. Чаще всего причиной этого становятся споры в коллективе, эмоциональное истощение или переутомление.

Однако бывают ситуации, когда не стоит торопиться и менять работу. Иначе можно не только испортить отношения в коллективе, но и остаться без денег, пишет Work.ua.

После конфликта с боссом или коллегами

Не стоит писать заявление на увольнение из-за конфликта на работе. Сначала лучше решить все вопросы. Наладить отношения с коллегами или руководством. Только тогда можно принимать решение об увольнении. Иначе рискуете получить плохие рекомендации с предыдущего места работы.

Перед повышением

Если чувствуете, что вскоре вас повысят, подождите. Новая должность – новые возможности. Кроме того, позже о ваших успехах можно будет написать в резюме. Это повысит шансы при поиске новой работы.

Если взялись за крупный проект

Перед тем, как изменить работу, нужно закрыть все текущие дела. Если взялись за большой проект, доработайте его. Иначе рискуете испортить собственную репутацию. Если думаете об увольнении, то не берите в работу новые проекты.

Если не готовы к поискам работы

Не стоит увольняться, если не готовы к поиску новой работы. Перед этим нужно подготовить идеальное резюме, рекомендации, сопроводительные письма. Стоит изучить рынок труда в вашей отрасли.

Если у вас нет накоплений

Деньги нужны, чтобы продержаться до первой зарплаты на новой работе. Кроме того, никто не гарантирует, что вам быстро удастся трудоустроиться. Поиск работы может длиться несколько месяцев.

Если не уверены в том, чем хотите заниматься

Если не знаете, чем хотите заниматься дальше, не спешите увольняться. Вместо этого займитесь дополнительным образованием – курсы, вебинары, волонтерство. Также подумайте о своих стремлениях и желаниях.

По материалам Газета по-Украински
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