BMW и Mercedes-Benz инвестируют 1 млрд евро в собственный Uber

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Немецкие автомобильные компании Daimler и BMW объявили о запуске совместного бизнеса – они будут развивать сервисы по аренде машин, парковочным услугам, а также станции для зарядки электрокаров.
Об этом сообщает CNN. Сервис каршеринга Car2Go, принадлежащий Daimler, объединят с компаниями BMW DriveNow, ParkNow и ChargeNow. По словам учредителей компаний, активная экспансия Uber, Google, Lyft и других представителей цифровой экономики в автомобильную сферу заставляют традиционные автомобильные компании объединяться и осваивать новые модели бизнеса.
В частности, развивать альтернативы персональной покупке авто, разрабатывать беспилотные и электрические автомобили. Таким образом концерны планируют вложить более миллиарда евро ($1,13 млрд) в расширение совместного предприятия, в котором будут иметь по 50% акций.
Сотрудничество BMW и Mercedes-Benz будет оформлено в виде пяти отдельных компаний:
Share Now –каршеринг – краткосрочная аренда машин;
Park Now – поиск и оплата парковки;
Free Now – поиск и оплата такси, попутки;
Charge Now – сеть зарядных станций для электромобилей;
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