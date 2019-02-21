Xiaomi Mi 9 отрывают с руками

Менее чем за сутки после анонса только на одной торговой площадке JD.com количество предварительных заказов на обновленную флагманскую модель смартфона Xiaomi Mi 9 достигло 650 тыс. А через несколько часов число желающих заполучить новинку дотянулось в Китае до миллиона человек. В компании ожидают, что рост не прекратится, и моделей на всех может не хватить.

Об этом сообщили представители Xiaomi, добавив, что официальный старт продаж преемника Mi 8 намечен на 26 февраля 10 утра по пекинскому времени в специализированных магазинах.

При этом глава компании Xiaomi Лей Цзунь заявил, что производство флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 стартовало еще в январе 2019 года. Поэтому к началу продаж на складах компании должно быть достаточное количество смартфонов, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос.

Один из основателей Xiaomi, вице-президент и глава отдела кадров компании Вэн Чуань официально подтвердил, что в свободной продаже в розничных магазинах Китая Xiaomi Mi 9 появится уже с 26 февраля. Через два дня флагман появится и в Европе. Стоимость его для модели на 6 Гб и 128 Гб оперативной и внутренней памяти соответственно составит $446. Если же покупатель захочет оперативку на 8 Гб, ему придется выложить $491.

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