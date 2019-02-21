5G-модемы Intel появятся в смартфонах не ранее 2020 года

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Представители Intel заявили о том, что 5G-модемы корпорации появятся в коммерческих смартфонах не ранее следующего года.
Об этом сообщает Reuters.
Речь, в частности, идёт об изделии Intel XMM 8160. Это — многорежимный модем, обеспечивающий поддержку сервисов 2G, 3G и 4G/LTE, а также 5G. Утверждается, что данное решение обеспечивает возможность загрузки информации со скоростью до 6 Гбит/с.
Как рассказали в Intel, пробные поставки 5G-модемов заказчикам корпорация намерена организовать в текущем году. Однако потребительские продукты с такими чипами появятся только в 2020-м.
Это означает, что компания Apple не сможет выпустить на рынок смартфоны iPhone с 5G-модемом Intel в нынешнем году. «Яблочная» империя вела переговоры по поводу чипов 5G с Samsung Electronics и MediaTek, но результат этих бесед неизвестен.
Отмечается также, что в нынешнем году 5G-модемы Intel могут появиться в устройствах корпоративного класса, в частности, в сетевом оборудовании. Впрочем, конкретные сроки выпуска таких продуктов не называются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсацииВчера, 11:00 - 6104 27
В ВР взялись за платежки на газВчера, 12:30 - 2427 7
Газ для промышленности подешевеет на 15%Вчера, 09:00 - 1434 6
Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплатВчера, 14:00 - 1293 5
Долларовые вклады в УкраинеВчера, 12:47 - 1665 5
Пенсионерам единовременно выплатят 2410 гривен компенсацииВчера, 11:00 - 6104 27
Эксперты определили десятку автомобилей-долгожителейВчера, 05:00 - 4082
Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом делеВчера, 19:00 - 3229 2
В ВР взялись за платежки на газВчера, 12:30 - 2427 7
Илон Маск взял ипотеку на $61 млнВчера, 14:30 - 1886
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Вчера, 14:10 - 226
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 562 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1162
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 3792 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2211 2