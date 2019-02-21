5G-модемы Intel появятся в смартфонах не ранее 2020 года

Представители Intel заявили о том, что 5G-модемы корпорации появятся в коммерческих смартфонах не ранее следующего года.

Об этом сообщает Reuters.

Речь, в частности, идёт об изделии Intel XMM 8160. Это — многорежимный модем, обеспечивающий поддержку сервисов 2G, 3G и 4G/LTE, а также 5G. Утверждается, что данное решение обеспечивает возможность загрузки информации со скоростью до 6 Гбит/с.

Как рассказали в Intel, пробные поставки 5G-модемов заказчикам корпорация намерена организовать в текущем году. Однако потребительские продукты с такими чипами появятся только в 2020-м.

Это означает, что компания Apple не сможет выпустить на рынок смартфоны iPhone с 5G-модемом Intel в нынешнем году. «Яблочная» империя вела переговоры по поводу чипов 5G с Samsung Electronics и MediaTek, но результат этих бесед неизвестен.

Отмечается также, что в нынешнем году 5G-модемы Intel могут появиться в устройствах корпоративного класса, в частности, в сетевом оборудовании. Впрочем, конкретные сроки выпуска таких продуктов не называются.