Экспорт замороженных ягод принёс Украине рекордную выручку

В 2018 году экспорт замороженных фруктов принес Украине $78 млн выручки. Об этом сообщают аналитики компании EastFruit.

За год выручка от экспорта этой продукции выросла на 28%, а за два года увеличение выручки составило 54%. Таким образом, замороженные ягоды стали вторым по значимости источником экспортной выручки в плодоовощном секторе Украины. Первое место занимают грецкие орехи с доходом в $117 млн выручки за 2018 год.

Резче всего за два года вырос экспорт замороженной клубники — почти в шесть раз. Экспорт малины вырос в полтора раза, а других замороженных ягод (преимущественно голубики и дикорастущей черники) — на 42%.

Если же учитывать экспорт в натуральном измерении, то земляники было экспортировано 3,7 тыс. тонн, а её экспорт за год вырос на 24%, малины — 14,9 тыс. тонн, при росте на 12% за год, а других ягод и фруктов — 29 тыс. тонн, с ростом за год на 15%. Таким образом, общий экспорт замороженных ягод и фруктов в 2018 году составил 47,8 тыс. тонн, что стало новым рекордом для Украины.

Напомним, что в январе уже 2019 года Украина также увеличила экспорт замороженных ягод на 33%. При сохранении текущих тенденций спроса на внутреннем и внешнем рынках, производство замороженных ягод в Украине будет умеренно расти, а поставки черники и голубики увеличат свою долю. Драйвером динамики рынка может стать и развитие сегмента органической продукции в Украине.