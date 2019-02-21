"Приватбанк" продает три килограмма золота еженедельно

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Клиенты “Приватбанка” за 2018 год приобрели более 131 килограмма золотых слитков ведущих аффинажных компаний мира.
Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.
Как сообщил руководитель управления банковских металлов “Приватбанка” Максим Бродян, за первый год активного выхода банка на рынок металлов в среднем банк продавал клиентам почти 3 кг золота в неделю.
“Как правило, клиенты покупают у банка классические 100-граммовые слитки, которые “вкладываются” в законодательные ограничения инвестирования в драгоценные металлы на уровне 150 тыс. грн в день, и коллекционные подарочные слитки от 1 грамма до унции”, – сказал он.
“Если верить прогнозам мировых аналитиков, цена на золото уже в этом году может достичь отметки 1 450-1 500 долларов за тройскую унцию. Сейчас цена – 1 300-1 320 долларов за тройскую унцию”, – отметил Бродян.
“В настоящее время “Приватбанк” продает золотые слитки через Центры банковских металлов (Киев, Днепр, Краматорск, Запорожье), а также сеть центров обслуживания VIP-клиентов по всей Украине. С начала 2019 года “Приватбанк” открыл продажу драгоценных монет австралийского монетного двора”, – говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщалось, чистые покупки золота мировыми центральными банками в 2018 году достигли 651,5 тонн – на 74% больше, чем в 2017 году.
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