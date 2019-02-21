Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 17%

В Украину в 2018 году было импортировано аграрной продукции на 5,5 млрд долларов, что на 17,4% больше, чем в 2017 году.

Такую информацию предоставил заместитель директора Национального научного центра “Институт аграрной экономики” (ИАЭ) Николай Пугачев.

“По данным Государственной службы статистики, в 2018 году в Украину было ввезено агропродукции на 5,5 млрд долл. США. Это на 17,4% больше, чем в 2017 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил более 4,6 млрд долл. США”, – говорится в сообщении.

По словам Пугачева, основными поставщиками сельскохозяйственной продукции в Украину третий год подряд являются страны ЕС. Доля европейских стран составляла 49,3% от прошлогоднего импорта агропромышленной продукции. Объемы поставок из Европы увеличились с 2,3 млрд долларов в 2017 году до 2,7 млрд долларов в прошлом году. Импорт в Украину аграрных и продовольственных товаров из стран Азии составил в прошлом году 1,066 млрд долларов (19,5% от общего объема), Латинской Америки – 409 млн долларов (7,5%), Африки – 292 млн долларов (5,3%).

Среди стран – поставщиков в Украину агропромышленной продукции первое место в 2018 году (как и в позапрошлом году) заняла Польша с показателем в 556 млн долларов. Также весомую роль в отечественном импорте играли Германия (493 млн долларов), Турция (382 млн долларов), Италия (277 млн долларов ), Соединенные Штаты Америки и Франция (по 242 млн долларов ).