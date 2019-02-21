В Америке создали рейтинг CEO с чересчур высокими зарплатами

В Америке главы Disney, Mattel и Oracle получают чересчур высокие зарплаты, следует из рейтинга The 100 Most Overpaid CEOs 2019.

Создатель этого рейтинга – некоммерческая организация As You Sow (в переводе “что ты посеял” – ред.) занимается вопросами корпоративной ответственности. Цель рейтинга – выявить компании, в которых CEO получают много, а акционерам возвращают мало.

А как считают? Для этого составители рейтинга используют специальную метрику, которая учитывает совокупный доход акционеров компаний с большими выплатами руководству и число голосов против высоких компенсаций менеджменту. Анализируются компании, которые входят в индекс S&P 500.

Кто в лидерах? Лидер рейтинга в этом году — гендиректор поставщика топливных карт Fleetcor Technologies Рональд Кларк. Его компенсация составляет $52,64 млн в год. По расчетам As You Sow, $38,16 млн из них — лишние. Кларк зарабатывает в 1517 раз больше, чем в среднем сотрудник его компании.

На втором месте — прошлогодний лидер рейтинга Oracle. Компенсация содиректоров Oracle Марка Хёрда и Сафры Кац составляет $81,56 млн. Медианная зарплата сотрудника Oracle — $89 887. Таким образом, главы компании получают в 907 раз больше, чем типичный сотрудник. Им переплачивают $67,9 млн, считает As You Sow.

Третье место у Хока Тана, гендиректора производителя полупроводников и микросхем Broadcom. Он получает $103,2 млн в год, из которых $86,87 млн — лишние.

Свои места в десятке получили глава производителя продуктов питания Mondelez, гендиректор сети отелей Wynn Resorts, Роберт Игер из Walt Disney, глава аэрокосмической корпорации TransDigm Group, руководитель страховой компании AIG, бывшая CEO Mattel Марго Георгиадис и глава транспортной компании CSX Corp.