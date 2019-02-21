На горе Поп Иван восстановят обсерваторию за деньги ЕС

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Европейский союз выделит 1 млн 53 тысячи евро на восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван (Черногорский хребет, Карпаты).
Сообщается, что соответствующее грантовое соглашение заключили Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Польши.
Также сообщается, что на основе обсерватории планируется создать Международный научный центр «Обсерватория» Прикарпатского университета и Варшавского университета.
Предполагается, что новая обсерватория объединит современный научно-исследовательский центр с базой подготовки специалистов для проведения поисково-спасательных операций.
Программа реализуется в рамках программы ЕС по трансграничному сотрудничеству Польша-Беларусь-Украина. За счет ЕС установят новое метеорологическое оборудование, закупят спасательную технику и снаряжение для отрядов спасателей. Проект рассчитан на два года, но из-за метеоусловий фактически должен быть реализован в течение полугода.
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