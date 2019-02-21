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В Борисполе появится новая солнечная электростанция

В Борисполе появится новая солнечная электростанция

ПАО “Киевоблэнерго” будет строить в Борисполе солнечную электростанцию.

Об этом говорится в соответствующей заметке о публичных закупках.

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Мощность станции – 5 МВт. Ее разместят в городе на участке по адресу улица Запорожская 36-А, ориентировочная стоимость работ составляет 7,3 миллиона гривен.

Победитель тендера будет определен четвертого марта, а само строительство должно быть завершено 31 декабря 2019 года.

По состоянию на конец 2018 года около 7,5 тыс. украинских семей установили солнечные электростанции общей мощностью около 160 МВт. Среди них 838 жителей Киевской области.

По материалам Хмарочос
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