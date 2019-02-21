Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,25 грн до 27,02 грн (-0,8%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,175/27,195 до 26,945/26,975 (-0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,06/27,29 до 26,89/27,11 (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой стабилизировался на уровне 0,8%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, превышение предложения над спросом на валютном рынке доминировало всю неделю, соответственно, ежедневно доллар устойчиво, хотя и не сильно, снижался на межбанке по отношению к гривне. В понедельник снижение доллара было сдержано покупкой НБУ $10 млн, без которой котировка доллара оказалась бы еще ниже.

По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать снижение курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн”, – прогнозирует Иосуб.