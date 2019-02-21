Только 8% украинских работников довольны начальством

Четверть украинцев считают своего начальника «скользким типом». И столько же – хвалят руководителя за коммуникабельность и открытость. К таким выводам пришли аналитики rabota.ua, спросив более полутора тысяч украинцев, что они думают о своем шефе.

Выяснилось, что чаще всего подчиненные осуждают босса за то, что тот не отстаивает интересы персонала перед высшим руководством. Причем 68% не рискнут поправить его, даже если тот допустил откровенную ошибку или не прав.

23% при этом считают начальника ответственным человеком, который не даст в обиду подопечного.

18% называют его трудоголиком.

11% уверены, что без него все на подведомственном участке рухнет.

10% нисколько не сомневаются, что кресло босса занимает бездельник, который за это получает хорошую зарплату.

Лишь 8,3% опрошенных настолько довольны начальством, что готовы брать с него пример. Среди позитивных черт своих руководителей украинцы чаще всего называли легкость общения, отзывчивость, готовность входить в положение и интеллект.

На четвертом месте оказалась справедливая строгость, а на пятом – умение считаться с мнением подчиненных. Такие же характеристики как чувство юмора, самокритичность и заботливость оказались на последних местах.