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Николаев закупит 23 белорусских автобуса за 94 млн грн

Николаев закупит 23 белорусских автобуса за 94 млн грн

Коммунальное предприятие “Николаевпасстранс” Николаевского городского совета 13 февраля заключило соглашение с компанией “Эксимлизинг” о покупке новых автобусов на 93,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта Наші гроші.

Согласно данным системы электронных закупок Prozorro, компания “Эксимлизинг” без открытых торгов приобретет у ООО “Современные грузовики” 23 низкопольных автобуса МАЗ 206086 (Беларусь) 2018 года выпуска, рассчитанных на 27 мест и 72 пассажира с кондиционером в салоне и системой видеонаблюдения, а затем передаст их коммунальщикам в лизинг на три года.

Общая стоимость автобусов составляет 73,3 млн гривен, то есть 3,19 млн гривен за единицу. Полученные в лизинг автобусы обойдутся Николаеву на 22% дороже, чем при покупке. В России их продают без кондиционера и видеонаблюдения по 6,730 млн рублей (2,76 млн гривен).

Закупку провели без открытых торгов, поскольку услуги финансового лизинга не подпадают под закон “О публичных закупках”. В ноябре 2018 Николаевский горсовет разрешил “Николаевпасстрансу” заключить с “Эксимлизингом” договор на закупку 23 низкопольных автобусов длиной 9 метров стоимостью 73,3 млн гривен в лизинг.

По материалам Центр транспортных стратегий
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