Украинская авиакомпания получит самолет Boeing 737 Max

На заводе Boeing в Рентоне (США) завершили сборку первого 737 MAX 8 для авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ). Самолет уже выкатили из линии финальной сборки. Первое, что должны сделать производители – провести заводские испытания воздушного судна и только после этого оно будет отправлено на покраску и передано заказчику. Новый самолет должен войти в состав флота МАУ уже этой весной. Всего ожидается поставка трех таких самолетов, пишет ЦТС.

Ранее сообщалось, что первой в Украине Boeing 737 MAX заказала авиакомпания SkyUp. Именно она в марте 2018 объявила о заключении сделки по заказу самолетов нового поколения. В компании уточнили, что договорились о поставках двух Boeing 737 MAX 8 и трех среднемагистральных Boeing 737 MAX 10. Общая сумма заказа составила 624 миллиона долларов. Поставка первых пяти лайнеров ожидается в 2023 году.

Первый же Boeing 737 MAX 8, поднявшийся в украинское небо, принадлежит авиакомпании Flydubai. Самолет совершил рейс по маршруту Дубай-Киев в начале 2018 года.