Госстат назвал, сколько украинцев живут за чертой бедности

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В данных Госстата за третий квартал прошлого года среднемесячные доходы более 40 процентов украинцев не превышают 3,7 тыс. грн.
Третья часть людей вынуждена выживать на зарплату меньше фактического уровня прожиточного минимума.
Такие данные наводит Государственная служба статистики.
В ведомстве отмечают, что невзирая на значительный рост благосостояния граждан, обеспеченными можно считать лишь небольшую часть украинцев.
Зарплату свыше 5 тыс. грн. в январе-сентябре 2018 года получали лишь 27% людей.
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