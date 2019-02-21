Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 84 0

Госстат назвал, сколько украинцев живут за чертой бедности

Госстат назвал, сколько украинцев живут за чертой бедности

В данных Госстата за третий квартал прошлого года среднемесячные доходы более 40 процентов украинцев не превышают 3,7 тыс. грн.

Третья часть людей вынуждена выживать на зарплату меньше фактического уровня прожиточного минимума.

Такие данные наводит Государственная служба статистики.

В ведомстве отмечают, что невзирая на значительный рост благосостояния граждан, обеспеченными можно считать лишь небольшую часть украинцев.

Зарплату свыше 5 тыс. грн. в январе-сентябре 2018 года получали лишь 27% людей.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина