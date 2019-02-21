В ЕС права потребителей нарушают 60% интернет-магазинов

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Еврокомиссия совместно с национальными институтами защиты прав потребителей обнародовали неутешительную статистику, согласно которой около 60% сайтов онлайн-торговли не предоставляют достаточной информации о товаре, о ценах и скидках.
“В пределах всего ЕС проведен мониторинг 560 сайтов электронной коммерции, которые предлагают широкий перечень товаров, услуг и цифрового контента, – обуви, спортивной одежды, программного обеспечения или билетов на развлекательные мероприятия”, – отмечается в пресс-релизе.
“В около 60% этих сайтов выявлены нарушения в соблюдении правил ЕС по правам потребителей, главным образом, в том, как на этих сайтах предоставлена информация о ценах и специальных предложениях”, – говорится в сообщении.
Почти треть сайтов (31%), которые объявляют о скидках и бонусах, по заключению потребительских служб, не предоставляют аутентичной информации о предлагаемом товаре или содержат информацию о скидках, которые формируются по непонятным правилам.
221 сайт запросили за товар более высокую цену, чем предлагалось изначально. 39% таких торговцев не дают потребителям полной информации о сопутствующих расходах, например, связанных с доставкой, осуществлением дистанционной оплаты, стоимость бронирования товара или услуги и пр.
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