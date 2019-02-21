Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 101 0

В ЕС права потребителей нарушают 60% интернет-магазинов

В ЕС права потребителей нарушают 60% интернет-магазинов

Еврокомиссия совместно с национальными институтами защиты прав потребителей обнародовали неутешительную статистику, согласно которой около 60% сайтов онлайн-торговли не предоставляют достаточной информации о товаре, о ценах и скидках.

“В пределах всего ЕС проведен мониторинг 560 сайтов электронной коммерции, которые предлагают широкий перечень товаров, услуг и цифрового контента, – обуви, спортивной одежды, программного обеспечения или билетов на развлекательные мероприятия”, – отмечается в пресс-релизе.

“В около 60% этих сайтов выявлены нарушения в соблюдении правил ЕС по правам потребителей, главным образом, в том, как на этих сайтах предоставлена ​​информация о ценах и специальных предложениях”, – говорится в сообщении.

Почти треть сайтов (31%), которые объявляют о скидках и бонусах, по заключению потребительских служб, не предоставляют аутентичной информации о предлагаемом товаре или содержат информацию о скидках, которые формируются по непонятным правилам.

221 сайт запросили за товар более высокую цену, чем предлагалось изначально. 39% таких торговцев не дают потребителям полной информации о сопутствующих расходах, например, связанных с доставкой, осуществлением дистанционной оплаты, стоимость бронирования товара или услуги и пр.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина