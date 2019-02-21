В Киеве обезвредили группу серийных автоворов

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В Киеве задержаны злоумышленники, которые специализировались на угоне транспортных средств на территории столицы и области с целью их дальнейшей реализации.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Как отмечается, было установлено, что в течение 2018-2019 годов двое ранее судимых жителей Киева занимались угоном автомобилей, используя для этого устройства для подавления GPS сигналов, GPS трекеры и другую специальную технику. Украденные автомобили они перегоняли в “отстойники”, где меняли номера кузова и двигателя, после чего доставляли “заказчикам” по территории Украины.
Участники группы соблюдали меры конспирации и передвигались на 4 автомобилях. Правоохранителям удалось их задержать сразу после совершения очередного преступления – незаконного завладения автомобилем марки “AUDI Q7”.
В ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигурантов, а также в местах сокрытия похищенного автотранспорта, изъято автомобиль “AUDI Q7”, 12 комплектов автомобильных номеров, 11 иммобилайзеров для автомобилей, заготовки для автомобильных ключей, устройства для подавления сигнала GPS, радиостанции, GPS трекер, сердцевины замков от автомобилей, части и поврежденные корпуса замков зажигания, 11 ключей различных марок автомобилей, страховые полисы, водительские удостоверения и другие документы с фотографиями участников преступной группы, выданные Республикой Польша и Республикой Болгария на других лиц, пистолет ФОРТ, патроны, а также наркотические средства
В настоящее время участники преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлены подозрения по ч.3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Проверяется причастность задержанных к совершению как минимум 10 эпизодов незаконного завладения транспортными средствами на территории г. Киева и Киевской области.
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