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Активы "Банка Форум" окончательно продали

Активы "Банка Форум" окончательно продали

Фонду гарантирования вкладов физлиц удалось продать последний пул активов “Банка Форум”, что позволяет завершить ликвидацию банка в ближайшие месяцы.

Лот был собран по принципу «один банк – один пул”. В него включили все активы “Банка Форум”, в том числе на оккупированных территориях, которые не удалось продать на индивидуальных торгах в системе “Prozorro.Продажи”.

Эти активы также не были выкуплены в составе пулов, сформированных по видам активов (кредиты юрлиц, кредиты физлиц, недвижимость и т.д.).

Пул оставшихся активов банка балансовой стоимостью 12,699 млрд грн был выставлен на торги по стартовой цене в 595,58 млн грн.

В ходе торгов по принципу голландского аукциона цена могла упасть на 80% – до 119,117 млн грн.

Но цена была остановлена ​​в шаге от финала: финансовая компания “Веста” согласилась заплатить за этот пул 125,074 млн грн.

Скидка до балансовой стоимости составляла 99%.

По материалам Финансовый клуб
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