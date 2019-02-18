Госбюджет получил 1,5 миллиарда конфискованных у Януковича денег (документ)

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На счета Госказначейства поступили 1 млрд 478 млн грн, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
“Сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1 478 480 000 грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины”, – отметила она.
Сарган напомнила, что неделю назад генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что «благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку Армии».
Сарган также отметила, что поступления на счета Госказначейства 1 млрд 478 млн грн, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича, являются продолжением спецконфискации 2017 года.
“Это продолжение той большой спецконфискации, которая была в 2017 году”, – сказала она.
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