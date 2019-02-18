Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 65 0

Госбюджет получил 1,5 миллиарда конфискованных у Януковича денег (документ)

Госбюджет получил 1,5 миллиарда конфискованных у Януковича денег (документ)

На счета Госказначейства поступили 1 млрд 478 млн грн, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1 478 480 000 грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины”, – отметила она.

Сарган напомнила, что неделю назад генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что «благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку Армии».

Сарган также отметила, что поступления на счета Госказначейства 1 млрд 478 млн грн, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича, являются продолжением спецконфискации 2017 года.

“Это продолжение той большой спецконфискации, которая была в 2017 году”, – сказала она.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГКСУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина