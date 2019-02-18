Межбанк: доллар к 27,02 подняли выросшая гривневая ликвидность и преддверие выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 8,50 коп., на торгах пятницы понизился на 1,52 коп. до уровня 27,0178 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 1,79 коп., составил 27,0174 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 Киева на цифре 27,01/27,03 UAH/USD в сопровождении доминирования продаж СКВ.

Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривна на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривна вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.

Незначительное превышение текущих цен безналичного «американца» уровней суточной давности мы поясняем двумя причинами: выросла гривневая ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также начало оказывать влияние преддверие выходных, проводить которые гораздо комфортнее, пребывая в «старом надежном» долларе. Наконец, к пятнице заметно снижается приток внешнеторговой выручки.

Тем временем около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» – до 27,01/27,03 UAH/USD.

«Ползучий» нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня сохранился, и СКВ встречала полдень на цифре 27,000/27,025 UAH/USD.

В это время на рынке наблюдались признаки турбулентности, характерные для смены тренда, и к 12.40 «американец» предпринял попытку отскока: 27,01/27,03 UAH/USD, этот локальный максимум был продан, и на обеденный перерыв в 13.15 межбанк ушел на фоне более низких цен: 27,00/27,02 UAH/USD.

После обеда, к 14.00 ряды продавцов поредели, а пара доллар-гривна растянула спред до 27,005/27,030 UAH/USD. Эти курсы оставались действующими до 15.30, когда на изрядно опустевшем рынке остался один низколиквидный спрос, приподнявший цену «американца» к 27,0075/27,0300 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала этот район.

На цифре 27,01/27,03 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 22 февраля.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,99 / 27,02

евро – 30,61/ 30,63

российский рубль – 0,411 / 0,412

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