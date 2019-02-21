Эксперты определили десятку автомобилей-долгожителей

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У некоторых автопроизводителей есть модели, которые они выпускают десятилетиями. И таких машин на самом деле не очень мало. Кажется, они бессмертны. Предлагаем вам ТОП-10 автомобилей-долгожителей.
Chevrolet Suburban – 1935
Первое поколение Suburban дебютировало в 1935 году. Этой модели скоро исполнится 100 лет. Сейчас продается одиннадцатое поколение этого внедорожника.
Ford F-Series – 1947
Серийное производство пикапа Ford F-Series началось в 1947 году. С 1977 года он ежегодно является самым продаваемым автомобилем в США.
Toyota Land Cruiser – 1951
Японский внедорожник Toyota Land Cruiser выпускают очень долго, почти 70 лет. За это время его дизайн мало изменился, хотя, конечно, не обошлось без некоторых нововведений.
Chevrolet Corvette – 1953
Chevrolet Corvette с полным правом считается легендарной моделью. Но останется ли она таковой после того, как появится её новое поколение? У нового Corvette двигатель будет располагаться посередине.
Mercedes-Benz SL – 1954
С каждым годом продажи немецкого кабриолета Mercedes-Benz SL снижаются. Однако мы уверены, что Mercedes-Benz от него никогда не откажется.
Toyota Crown – 1955
Седан Toyota Crown появился в 1955 году. Сейчас выпускают его пятнадцатое поколение (оно построено на платформе TNGA).
Nissan Skyline – 1957
Когда Nissan Skyline впервые появился в продаже, а это было в 1957 году, он представлял собой довольно скромный седан. Сейчас он превратился в высокопроизводительный Infiniti Q50.
Porsche 911 – 1963
Porsche 911 – это, пожалуй, самый знаменитый спорткар в мире. Уже много десятилетий он является прекрасным примером того, на что способна немецкая автомобильная промышленность.
Ford Mustang – 1964
Ford Mustang уже давно стал культовым мускул-каром. Для многих он символ американского образа жизни. С 2014 года Mustang продается и в Европе. Причем продается очень успешно.
Toyota Corolla – 1966
Toyota Corolla появилась в 1966 году. Сейчас выпускают ее двенадцатое поколение. За все время в мире продали более 40 млн. единиц этой модели
Chevrolet Camaro – 1966
Серийное производство первого поколения Chevrolet Camaro, как и Corolla, началось в 1966 году. Сейчас выпускают шестое поколение этой модели. Причем она продается не только в США, а и, например, в Европе.
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