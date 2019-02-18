Назван самый продаваемый электромобиль 2018 года

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По данным немецкого Центра солнечной энергии и водородных исследований в федеральной земле Баден-Вюртемберг, в 2018 году самым популярным электромобилем в мире стал Nissan LEAF – 363 940 проданных единиц.
На втором месте Tesla Model S – 243 200 единиц. На третьем китайские BAIC EC-Series – 172 850 единиц. Эти цифры очень похожи на те, которые ранее опубликовал EV Sales Blog. Они отличаются, но немного. Видимо, разные институты применяют разные системы подсчета продаж электрокаров.
LEAF уже несколько лет подряд является самым продаваемым электромобилем в мире. Однако, в последние годы у него появилось много конкурентов.
Особенно впечатляет популярность и рост продаж Model S. Поэтому японцам нужно постоянно увеличивать свои продажи, чтобы оставаться лидером этого очень перспективного сегмента автомобильного рынка.
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