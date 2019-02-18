В прошлом году в Украине незаконно вырубили леса на 117 млн грн

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За прошлый год в Украине незаконно вырубили 17,7 тыс. куб. м и причинен ущерб на почти 117 млн грн.
Об этом сообщил заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета.
“За 2018 год общий объем незаконной вырубки лесов составил 17,7 тыс. куб. м. Нанесен ущерб на почти 117 млн грн. А объем древесины, вырубленной невыявленными лесонарушителями, составил 12 тыс. куб. м, а это 70% от общего объема, размер такого ущерба – 82 млн грн”, – сообщил Бондарь.
По его словам, постепенно количество и объем незаконных рубок уменьшается. Для сравнения, в 2017 году объем незаконной вырубки леса составил 26,1 тыс. Куб. м. В то же время в Гослесагентстве заверили, что будут продолжать бороться с незаконной вырубкой леса.
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