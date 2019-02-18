Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 145 0

НБУ не доказал в судах связь между ПриватБанком и компанией, которая не чужда "приватовцам"

НБУ не доказал в судах связь между ПриватБанком и компанией, которая не чужда "приватовцам"

13 февраля Верховный Суд открыл кассационное производство по кассационной жалобе НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 27.09.2018 и постановление Шестого апелляционного админсуда от 22.01.2019 по делу №826/7442/17 по иску ООО “Велтекс.”.

27.09.2018 Окружной админсуд г. Киева полностью удовлетворил иск ООО “Велтекс.” к НБУ, Приватбанку, Минфину, ФГВФЛ и отменил решение НБУ о признании истца связанным с Приватбанком лицом и решение ФГВФЛ о принудительном списании средств ООО “Велтекс.” со счетов в Приватбанке в декабре 2016 года (во время его национализации) с последующим приобретением за соответствующие средства акций банка.

В госреестре учредителями ООО “Велтекс.” значатся компании “Вентура Корпорейшн ЛТД” (Маршалловы острова), “Дестро Инвестмент Инк.” (Белиз), “Либерти Венчерз Лимитед” (Белиз), Серкл Стоун Бизнес Лимитед (Белиз), Фернола Корпорейшн Лимитед (Белиз).

В финотчетности ПриватБанка поза 2013 год приводилась информация о привлечении им субординированного долга на 297,4 млн грн (на срок с 03.10.2013 по 31.10.2018) в ООО “Велтекс” (в названии этой структуры нет точки, в отличие от ООО “Велтекс.»).

При этом в списке компаний, в которых Приватбанк привлек субдолг, фигурвало в т.ч. ООО “Сонг” (120 млн грн), ООО “Мериста” (384 млн грн), ООО “Реватис” (364 млн грн), среди основателей которых – опять же “Вентура Корпорейшн ЛТД”, “Дестро Инвестмент Инк.”, “Либерти Венчерз Лимитед”, Серкл Стоун Бизнес Лимитед, Фернола Корпорейшн Лимитед.

На фоне этого еще в 2006 году СМИ связывали ООО “Велтекс” с “приватовцами”.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина