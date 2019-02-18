НБУ не доказал в судах связь между ПриватБанком и компанией, которая не чужда "приватовцам"

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13 февраля Верховный Суд открыл кассационное производство по кассационной жалобе НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 27.09.2018 и постановление Шестого апелляционного админсуда от 22.01.2019 по делу №826/7442/17 по иску ООО “Велтекс.”.
27.09.2018 Окружной админсуд г. Киева полностью удовлетворил иск ООО “Велтекс.” к НБУ, Приватбанку, Минфину, ФГВФЛ и отменил решение НБУ о признании истца связанным с Приватбанком лицом и решение ФГВФЛ о принудительном списании средств ООО “Велтекс.” со счетов в Приватбанке в декабре 2016 года (во время его национализации) с последующим приобретением за соответствующие средства акций банка.
В госреестре учредителями ООО “Велтекс.” значатся компании “Вентура Корпорейшн ЛТД” (Маршалловы острова), “Дестро Инвестмент Инк.” (Белиз), “Либерти Венчерз Лимитед” (Белиз), Серкл Стоун Бизнес Лимитед (Белиз), Фернола Корпорейшн Лимитед (Белиз).
В финотчетности ПриватБанка поза 2013 год приводилась информация о привлечении им субординированного долга на 297,4 млн грн (на срок с 03.10.2013 по 31.10.2018) в ООО “Велтекс” (в названии этой структуры нет точки, в отличие от ООО “Велтекс.»).
При этом в списке компаний, в которых Приватбанк привлек субдолг, фигурвало в т.ч. ООО “Сонг” (120 млн грн), ООО “Мериста” (384 млн грн), ООО “Реватис” (364 млн грн), среди основателей которых – опять же “Вентура Корпорейшн ЛТД”, “Дестро Инвестмент Инк.”, “Либерти Венчерз Лимитед”, Серкл Стоун Бизнес Лимитед, Фернола Корпорейшн Лимитед.
На фоне этого еще в 2006 году СМИ связывали ООО “Велтекс” с “приватовцами”.
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