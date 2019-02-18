В Харькове подорвали два банкомата и забрали деньги

В Харькове в ночь на пятницу неизвестные подорвали банкоматы Укрсиббанка и ПриватБанка, расположенные на просп. Победы и ул. Врубеля соответственно, и забрали деньги.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

“В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 3:26 трое мужчин в масках на ул. Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке”, — сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Никто не пострадал.

По информации правоохранителей, один из грабителей был одет в темно-зеленый плащ. Двое других — в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. Свидетель сообщил полиции, что с места преступления эти трое уехали на автомобиле серого цвета.

Для поиска злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция “Сирена”. В 3:50 на ул. Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.

Информация о случившемся зарегистрирована в районных отделах полиции.

ПриватБанк объявил 50 тыс. гривен награды за любую информацию, которая поможет задержать преступников, ограбивших банкомат на улице Врубеля в Харькове. Передать информацию в банк можно любым удобным способом. Информатору гарантируют анонимность.

Сейчас сотрудники Службы безопасности ПриватБанка и следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть к нему причастны, резюмировали в банке.