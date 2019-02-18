В Украине может исчезнуть еще один банк - Рожкова

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“Сейчас насчитывают 77 банков. Правда, один из них – “Вернум Банк” в процедуре самоликвидации. Поэтому будет 76 банков. Есть еще один, который по результатам стресс-тестирования 2018 года, до конца марта должен увеличить свой капитал. Все будет зависеть от того, как он с этим справится”, – сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, пишет Новое Время.
Правда, она не уточнила, какой банк является проблемным и должен увеличить свой капитал.
“У крупных банков нет больших угроз. Что касается небольших банков, то часть из них не имеет представления, как развиваться дальше. Их больше 10. Это много, хоть они и маленькие. Если у них нет бизнес-моделей, это означает, что у них нет четких внутренних процедур, недостаточно – с точки зрения фокусировки на бизнесе – обученный персонал, нет качественной оценки кредитных рисков”, – пояснила Екатерина Рожкова.
По ее словам, у владельцев таких банков есть 3 варианта. Сдать банковскую лицензию и превратиться в финансовое учреждение. Сдать все лицензии и продать весь капитал, а на эти деньги купить облигации внутреннего государственного займа. Или определить бизнес-модель и начать работать в соответствии с ней.
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